Басурин обнародовал факты применения Украиной боеприпасов, запрещенных Оттавским договором 1999 года

Кроме того, Басурин призвал мировую общественность и страны гаранты Минских соглашений бросить все силы для деэскалации конфликта в Донбассе в том числе и в вопросе противоминной деятельности Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обнародовал доказательства применения Украиной противопехотных мин, запрещенных Оттавским договором 1999 года.

Под текстом данного договора тогда свои подписи поставили представители 60 стран, в том числе и Украины. Документ предполагает уничтожение мин в четырехлетний срок и разминирование территорий. Однако есть исключение – страны могут оставить экземпляры этих мин для учебных целей.

— Отрицая использование противопехотных мин врут все – от украинского правительства и военных до международных организаций вроде ОБСЕ и ООН. Минирование противопехотными минами в зоне ООС в Донбассе маскируется «легкой» подменой терминов. По расходным ведомостям боекомплекта и взрывчатки противопехотные мины в ВСУ теперь обозначаются «инженерным боеприпасом», — заявил Басурин.

Среди прочих доказательств у Народной милиции ДНР есть документ, который доказывает применение украинской стороной противотанковых и противопехотных мин. Он попал в расположение республиканской разведки еще в 2017 году. В нем говорится об оборудовании 356 минных полей.

Кроме того, военнослужащие ДНР неоднократно находили в лесополосах вблизи населенных пунктов устройства типа МОН – 90. Это осколочная мина направленного поражения. При детонации она наносит урон убойный урон объектам на расстоянии до ста метров.

Все доказательства, которые обнародовал Эдуард Басурин, были собраны на основе расследования, разведывательных данных и отчетов ОБСЕ. Также в ближайшее время планируется предоставить видеодоказательства.

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