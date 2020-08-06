ДНР обвинила Минобороны Украины в искажении текста допмер контроля перемирия

Дополнительные меры контроля перемирия в Донбассе были согласованы 22 июля и вступили в силу 27 июля. Фото: ДАН

Украинская сторона не соблюдает дополнительные меры контроля перемирия и фальсифицирует при этом сам текст документа. Об этом 6 августа заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

— Несмотря на то, что в Минске были согласованы и подписаны всеми участниками Контактной группы важнейшие для урегулирования конфликта в Донбассе дополнительные меры контроля действующего режима прекращения огня, украинская сторона не выполняет достигнутые договоренности таким образом и в том формате, который в них закреплен, — отметила Никонорова.

По словам полпреда, представители Украины в Контактной группе опубликовали неполный и искаженный список «согласованных мер» умышленно или из-за компетенции Минобороны страны.

Кроме того, представителей Республики удивляет небрежный подход Киева к перемирию в Донбассе. В особенности к части об организации координационного механизма по реагированию на нарушения допмер контроля перемирия. Представители другой стороны по непонятной причине периодически игнорируют звонки и письменные сообщения, не идут на встречу в налаживании прямого диалога между сторонами конфликта. Из-за чего Республике приходится в очередной раз взывать к властям и представителям Украины к добросовестной и согласованной работе в рамках Минского прогресса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что думают в Донбассе о новом представителе Украины в «Минске» Леониде Кравчуке

Дончанам и луганчанам слабо верится, что риторика украинской стороны изменится в лучшую сторону (подробнее)