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Власти ДНР выделили на ремонт котельной в Петровском районе Донецка больше восьми миллионов рублей

По словам гендиректора «Донбасстеплоэнерго» котельная будет готова до начала отопительного сезона
Екатерина СорокаЕкатерина СорокаЕкатеринаСорока
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По словам Алексея Цюпка, средства на закупку оборудования и материалов выделены согласно Постановлению Правительства ДНР

По словам Алексея Цюпка, средства на закупку оборудования и материалов выделены согласно Постановлению Правительства ДНР

Фото: Олег ЗОЛОТО

Для восстановления котельной в селе Луганское, что находится в Петровском районе Донецка, властями выделено больше восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго».

— Помимо восстановления самого здания котельной, находящегося в аварийном состоянии (без окон и с разрушенной кровлей), работы ведутся по двум направлениям – монтируется теплогенерирующее оборудование установленной мощностью 0,6 МВт (котлы), а также насосы, аппаратура химводоочистки и прокладывается 1426 метров теплотрассы, для чего используется стальной трубопровод, предварительно теплоизолированный вспененным полиуретаном, — сообщил генеральный директор предприятия Алексей Цюпка.

Новые котлы для объекта установятся донецкого производства. Теперь сама котельная будет угольной. Работы на ней обещают закончить к отопительному сезону. От нее будут отапливаться детский сад, школа, клуб и здание администрации.

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