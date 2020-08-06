В Снежном прошел траурный митинг в память о погибших ополченцах в 2014 году

Традиционный митинг закончился торжественным возложением цветов. Фото: Общественное движение «Донецкая Республика»

6 августа в Снежном уже традиционно провели траурный митинг в память о погибших в 2014 году защитниках 43-го блокпоста. Этот год не стал исключением. Местные жители и гости города пришли, чтобы возложить цветы. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

«Я каждый год сюда приезжаю, сын только 2 июля 2014 года получил диплом. Он не успел создать семью, очень жаль, конечно. Он всегда говорил, что все будет хорошо, но это война, — вспоминает мать погибшего ополченца Дмитрия Баранова, Ольга Викторовна.

Напомним, что 6 августа 2014 года ополченцы 43-го блокпоста отразили атаку ВСУ. На стороне украинских боевиков находились танки и бронежилеты. В том бою кроме Баранова погибли еще три человека: Денис Пенчук, Юрий Жарков и Александр Белоножко. Самому младшему из них было всего 20 лет, а старшему – 60 лет.

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