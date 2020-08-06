Коронавирус в ДНР за прошедшие сутки выявили у 48 жителей

По состоянию на утро 6 августа коронавирус был выявлен у 85 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

По результатам проведенных тестов на коронавирус в ДНР выявлено еще 48 новых случаев заболевания, из них три человека вернулись из Украины, один – из Российской Федерации, десять медицинских работников, остальные – местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 1. Кроме того, зарегистрировано 3 летальных случая – мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 92 и 62 лет, — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на утро 6 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР насчитывается 1914, из них на лечении находятся 943 пациента, выписаны 860 человек, летальных случаев – 111.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в ведомстве.

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