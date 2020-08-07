Финальные матчи футбольного турнира за «Кубок Главы ДНР» покажут по ТВ

Система отбора победителей была выбрана олимпийская – если команда проигрывает в одном матче, то она выбывает из турнира. Фото: Пресс-служба общественного движения «Донецкая Республика»

Республиканские телеканалы будут транслировать финальные матчи турнира по дворовому футболу за «Кубок Главы ДНР». Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

— В Донецкой Народной Республике стартовал второй этап Республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина. Он проходит с 5 по 8 августа во всех городах и районах ДНР. Право выхода в третий тур оспаривают 102 дворовые команды, которые стали лучшими по результатам матчей, сыгранных в первом туре, — говорится в сообщении.

Третий этап турнира, он же финальный, пройдет в Донецке на стадионе «Олимпийский» с 19 по 21 августа.

Добавим, что «Кубок Главы ДНР» - это альтернатива турнира «Кожаный матч», который проводился еще в Советском Союзе с 1964 года. Благодаря таким соревнованиям, мир профессионального футбола открыл для себя таких звезд, как Станислав Черчесов, Артем Дзюба, Юрий Жирков, Ярослав Ракицкий и множество других.

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