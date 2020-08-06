Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовные дела на офицеров ВСУ, подозреваемых в обстрелах мирных жителей

Ранее Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении командира 93-й бригады ВСУ подполковника Дмитрия Брыжского. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовные дела против трех военнослужащих ВСУ, подозреваемых в обстрелах мирных жителей Республики. Из обвиняют по статьям «Геноцид» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Кирилл Белов.

— К совершению указанных тяжких и особо тяжких преступлений причастны: первый заместитель командира 72-й омбр полковник Сергей Сирченко, 22 ноября 1975 года рождения; заместитель командира 72-й омбр подполковник Владислав Нагажный, 29 марта 1975 года рождения; заместитель командира 72-й омбр по вооружению - начальник технической части полковник Константин Мироненко, 13 ноября 1982 года рождения, — говорится в сообщении.

Кроме того, Белов добавил, что эти люди непосредственно отдавали приказы своим подчиненным об осуществлении артиллерийских минометных обстрелов, а также применять стрелковое оружие в отношение мирного населения Республики.

Напомним, что с 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры контроля «режима тишины». Три стороны военного конфликта подписались под условиями перемирия, которые предполагают запрет на использование любого вооружения.

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