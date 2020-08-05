Погода в Донецке на день: 6 августа дончан ждет ясная погода без осадков

Фото: Евгении Ка

После непродолжительного снижения температуры в Донецк снова вернулась жаркая летняя погодка.

С завтрашнего дня, 6 августа, столбик термометра вырастет до +33 днем и будет оставаться таким по крайней мере до выходных.

Ночью температура воздуха + 16.

Ясная погода в Донецке будет наблюдаться на протяжении всего дня. Осадков в этот день синоптики нам не обещают.

В этот день почитается память Почаевской иконы Божией Матери и мученика Трофима. В народе Трофима называют Бессонником, поскольку идет пора усиленных работ, страды: «Хорошему хозяину день мал».

На полях в это время заканчивалась уборка. Наши предки заметили, что августовские росы - к отменной погоде.

А вот осадков в ближайшую неделю нам не обещают.

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