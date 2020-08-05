Погода в Луганске на день: 6 августа луганчан днем ждет +35

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Температура воздуха в ЛНР 6 августа будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 35 градусов жары днем.

- С 21:00 5 августа до 21:00 6 августа на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 30-35 градусов жары, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 32-34 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 30-32 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13-15 градусов тепла ночью до плюс 31-33 градусов днем.

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