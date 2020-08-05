Пес, выживший после ранения в Дебальцево, ищет хозяев

Жизнерадостный Рекс ждет хозяев. Фото: Приют "ПИФ"

В донецком приюте для животных «ПИФ» есть пес, который получил ранения во время этой войны в героическом Дебальцево. Чудом выжил, благодаря заботам сотрудников донецкого приюта. А теперь ищет новых хозяев!

- А собаки умеют улыбаться! Улыбается и Рэкс. Он лишился части передних лапок во время боевых действий в Дебальцево, - рассказывает сотрудник приюта «ПИФ» Юлия Небаба. - В приюте Рэкс уже три года, он очень веселый и жизнерадостный парень, который очень любит внимание и с радостью принимает даже чужих людей. Возможно, Рэкс растопит чьей-то сердце?

Кроме того, в приюте содержится более 700 собак, а это значит, регулярные расходы на кормление, уход и лечение.

Даже самой маленькой суммой можно помочь нашим четвероногим друзьям.

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

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