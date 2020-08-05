Один солдат ВСУ погиб, трое - ранены: Украинские военные подорвались на собственном минном поле

Фото: Штаб "ООС"

Один украинский военнослужащий скончался, еще трое ранены в результате подрыва взрывного устройства на минном поле ВСУ в районе села Гранитное вблизи Волновахи.

- В ходе проведения мероприятий по поиску дезертиров, группа в составе четырех боевиков 53 бригады зашла на собственное минное поле юго-западнее от села Гранитное, где произошло срабатывание взрывного устройства. В результате подрыва ранения различной степени тяжести получили солдаты Ермилов, Кононеко, Федосов, Тарасюк.

Один из них, по предварительной информации, при транспортировке в медучреждение Волновахи от полученных ранений скончался, — заявили в пресс-службе Управления Народной милиции (УНМ) Республики.

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