Дракой с переломами окончилась дискуссия ВСУшников о перемирии

Фото: Штаб "ООС"

Беседа с четырьмя военнослужащими ВСУ, которым не нравится режим прекращения огня, окончилась для них переломом челюсти, ушибами и ссадинами.

- 3 августа во время работы в зоне ответственности первого батальона 30-й бригады заместителя комбрига Сабко оккупировавшие населенный пункт хутор Вольный боевики выразили свое негативное отношение к установленному режиму прекращения огня путем выстрелов в воздух из стрелкового оружия. После данного происшествия комбриг (полковник Иван) Гараз приказал посадить в подвал четверых боевиков, совершивших обстрел, и провести с ними разъяснительную беседу, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он сообщил, что "после проведения беседы у одного боевика сломана челюсть, еще трое отделались ушибами и ссадинами".

Известно, что один из военнослужащих батальона написал заявление в прокуратуру по факту их избиения.

Тем временем во многих городах Украины проходят митинги против перемирия.

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