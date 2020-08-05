В ДНР из-под завала в шахте имени Засядько спасен горняк

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:24:13+03:00

Труд шахтера часто сопряжен с опасностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Шахтера, застрявшего под завалами горной массы на шахте имени Засядько спасли! ЧП произошло из-за обвала в лаве. Об этом сообщил телеканал "Юнион".

Оперативный отряд МЧС вытащили мужчину практически с того света — подняли на поверхность с глубины нескольких десятков метров! Как сообщается, состояние пострадавшего было тяжелым, поэтому с места аварии его оперативно доставили в реанимацию.

Сама операция спасения была достаточно непростой, ведь докапываться до пострадавшего приходилось вручную.

Это не первое происшествие на шахтах Республики. До этого произошли возгорания на двух шахтах, горняков удалось спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU