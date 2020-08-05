В ДНР за сутки 37 новых случаев коронавируса

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:50:07+03:00

Среди них - один летальный у женщины 51 лет

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Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 4 августа, выявлено 37 случаев заболевания COVID-19.

Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 1 медицинский работник. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 5.

Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 51 лет.

Всего в мире на утро 5 августа 18 705 096 подтвержденных заболевших COVID-19 (108 921 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 5 августа всего выявлено 75 490 инфицированных (1 271 случаев за сутки).

При этом в обществе активно ведутся разговоры о возможности второй волны коронавируса уже этой осенью и связанных с ней ограничениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU