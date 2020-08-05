Боеприпасы в качестве сувенира: У жителей Горловки изъяты боеприпасы
Сотрудники полиции Горловки изъяли у четырех местных жителей четыре гранаты и патроны к автомату Калашникова.
- Сотрудники сектора уголовного розыска Центрально-городского райотдела полиции Горловки задержали ранее судимого мужчину, который хранил гранату РГД-5 и более 40 патронов калибром 5,45 мм, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.
Мужчина сообщил, что хранил боеприпасы в качестве сувениров.
В правоохранительном ведомстве добавили, что еще у одного горловчанина обнаружены две гранаты и, предположительно, наркотик растительного происхождения массой более четырех граммов.
Кроме того, сотрудники Калининского райотдела полиции Горловки изъяли у ранее судимого местного жителя ручную гранату Ф-1 с вкрученным запалом. Еще у одного горловчанина обнаружены две гранаты. Помимо этого, у 45-летнего горожанина изъято 60 патронов калибром 5,45 мм.
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ИСТОЧНИК KP.RU