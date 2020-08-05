Боеприпасы в качестве сувенира: У жителей Горловки изъяты боеприпасы

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:17:56+03:00

Сотрудники полиции обнаружили у горловчан гранаты и патроны

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Сотрудники полиции Горловки изъяли у четырех местных жителей четыре гранаты и патроны к автомату Калашникова.

- Сотрудники сектора уголовного розыска Центрально-городского райотдела полиции Горловки задержали ранее судимого мужчину, который хранил гранату РГД-5 и более 40 патронов калибром 5,45 мм, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

Мужчина сообщил, что хранил боеприпасы в качестве сувениров.

В правоохранительном ведомстве добавили, что еще у одного горловчанина обнаружены две гранаты и, предположительно, наркотик растительного происхождения массой более четырех граммов.

Кроме того, сотрудники Калининского райотдела полиции Горловки изъяли у ранее судимого местного жителя ручную гранату Ф-1 с вкрученным запалом. Еще у одного горловчанина обнаружены две гранаты. Помимо этого, у 45-летнего горожанина изъято 60 патронов калибром 5,45 мм.

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ИСТОЧНИК KP.RU