Ансамбль Народной милиции ЛНР снимает клип на песню "Атаман"

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:08:02+03:00

В одной из главных ролей играет уже известная луганскому зрителю по фильму "Ополченочка" российская актриса Наталья Колоскова. Фото: ЛИЦ

Изменить размер текста: A A

Участники военного ансамбля "Новороссия" Народной милиции ЛНР в Крыму ведут съемки клипа на песню "Атаман".

- Полным ходом идут съемки клипа на песню ансамбля "Атаман" в Крыму. Впереди еще сложные съемки, идем к финалу с Божьей помощью, - сообщил художественный руководитель ансамбля Роман Разум.

На съемках используется много спецэффектов, в том числе имитирующих взрывы и стрельбу из оружия, которые обеспечивают профессиональные пиротехники.

- Огромная благодарность за организацию съемочного процесса атаману регионального отделения общественной организации "Союз казаков-воинов России и Зарубежья" (СКВРиЗ) в Республике Крым, войсковому старшине Олегу Ивановичу Кондратенко и казакам СКВРиЗ, - поблагодарил музыкант.

На съемках используется много спецэффектов, в том числе имитирующих взрывы и стрельбу из оружия, которые обеспечивают профессиональные пиротехники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как спасти Кальмиус

«КП» собрала конкретные предложения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU