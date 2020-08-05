2020-08-05T09:08:02+03:00
Звезды

Ансамбль Народной милиции ЛНР снимает клип на песню "Атаман"

Режиссером видеоклипа выступил сам руководитель ансамбля "Новороссия" Роман Разум
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В одной из главных ролей играет уже известная луганскому зрителю по фильму "Ополченочка" российская актриса Наталья Колоскова. Фото: ЛИЦВ одной из главных ролей играет уже известная луганскому зрителю по фильму "Ополченочка" российская актриса Наталья Колоскова. Фото: ЛИЦ
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Участники военного ансамбля "Новороссия" Народной милиции ЛНР в Крыму ведут съемки клипа на песню "Атаман".

- Полным ходом идут съемки клипа на песню ансамбля "Атаман" в Крыму. Впереди еще сложные съемки, идем к финалу с Божьей помощью, - сообщил художественный руководитель ансамбля Роман Разум.

На съемках используется много спецэффектов, в том числе имитирующих взрывы и стрельбу из оружия, которые обеспечивают профессиональные пиротехники.

- Огромная благодарность за организацию съемочного процесса атаману регионального отделения общественной организации "Союз казаков-воинов России и Зарубежья" (СКВРиЗ) в Республике Крым, войсковому старшине Олегу Ивановичу Кондратенко и казакам СКВРиЗ, - поблагодарил музыкант.

На съемках используется много спецэффектов, в том числе имитирующих взрывы и стрельбу из оружия, которые обеспечивают профессиональные пиротехники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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