Ансамбль Народной милиции ЛНР снимает клип на песню "Атаман"
Участники военного ансамбля "Новороссия" Народной милиции ЛНР в Крыму ведут съемки клипа на песню "Атаман".
- Полным ходом идут съемки клипа на песню ансамбля "Атаман" в Крыму. Впереди еще сложные съемки, идем к финалу с Божьей помощью, - сообщил художественный руководитель ансамбля Роман Разум.
На съемках используется много спецэффектов, в том числе имитирующих взрывы и стрельбу из оружия, которые обеспечивают профессиональные пиротехники.
- Огромная благодарность за организацию съемочного процесса атаману регионального отделения общественной организации "Союз казаков-воинов России и Зарубежья" (СКВРиЗ) в Республике Крым, войсковому старшине Олегу Ивановичу Кондратенко и казакам СКВРиЗ, - поблагодарил музыкант.
На съемках используется много спецэффектов, в том числе имитирующих взрывы и стрельбу из оружия, которые обеспечивают профессиональные пиротехники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как спасти Кальмиус
«КП» собрала конкретные предложения (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU