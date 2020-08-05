Погода на день в Донецке: 5 августа будет ясно, до +30 градусов

5 Авг. 2020 2020-08-05T00:33:17+03:00

В Донецке будет дуть северо-восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 5 августа будет ясно. Без осадков. Синоптики прогнозируют от +28 до +30 градусов днем. В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном ветер направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

В этот день почитается память Почаевской иконы Божией Матери и мученика Трофима. В народе Трофима называют Бессонником, поскольку идет пора усиленных работ, страды: «Хорошему хозяину день мал». На полях в это время заканчивалась уборка. Наши предки заметили, что августовские росы - к отменной погоде.

По прогнозам синоптиков, 6 августа в Донецке и Республике станет на несколько градусов жарче. Дождя также не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU