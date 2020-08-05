Погода в Луганске на день: 5 августа будет малооблачно, до 32 градусов тепла

5 августа в Луганске будет малооблачно, до 32 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

5 августа в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 32 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21:00 4 августа до 21:00 5 августа на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем - 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 11-13 градусов ночью и 28-30 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13-15 градусов тепла ночью до плюс 29-31 градуса днем.

6 августа, по прогнозу синоптиков, сохранится сухая и жаркая погода.

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