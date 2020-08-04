2020-08-04T22:57:11+03:00
Происшествия

В ЛНР верховный суд приговорил убийцу к 18 годам колонии строго режима

Об этом сообщили в Генпрокуратуре
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Верховный Суд приговорил убийцу к 18 годам колонии строго режима. Фото: ВС ЛНВерховный Суд приговорил убийцу к 18 годам колонии строго режима. Фото: ВС ЛН
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Верховный Суд ЛНР приговорил жителя Стаханова, совершившего ряд особо тяжких преступлений, к 18 годам лишения свободы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

- Верховным Судом Луганской Народной Республики, с учетом личности подсудимого, обстоятельств совершенных преступлений, а также позиции государственного обвинителя, виновный в совершении уголовно наказуемых деяний осужден к наказанию в виде 18 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре рассказали, что 30-летний житель Стаханова в конце января этого года совершил разбойное нападение в своем городе на комиссионный магазин с ручной гранатой, после чего скрылся с места преступления.

А в начале февраля преступник напал на торговый павильон в Брянке и, угрожая ножом администратору, потребовал отдать деньги и ювелирные изделия. Получив желаемое, нападавший убил женщину, ударив ее ножом в шею.

Верховный Суд приговорил убийцу к 18 годам колонии строго режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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