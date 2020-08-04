В ЛНР поймали на взятке сотрудника Минтранса

4 Авг. 2020 2020-08-04T22:09:33+03:00

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Сотрудники МВД и Генеральной прокуратуры ЛНР задержали во время получения очередной взятки руководителя одного из департаментов Министерства инфраструктуры и транспорта. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей МВД.

- 3 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела противодействия коррупции совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры выявлен и задокументирован факт вымогательства и получения взятки руководителем одного из департаментов Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР, - говорится в сообщении.

В ЦОС рассказали, что с апреля по август чиновник, используя свое служебное положение, систематически вымогал и получал деньги от осуществляющего деятельность в сфере пассажирских перевозок предпринимателя за не привлечение к административной ответственности за нарушения правил перевозок пассажиров и беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности. Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено Генеральной прокуратурой.

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ИСТОЧНИК KP.RU