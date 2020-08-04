ДНР в этом году намерена экспортировать 100 тысяч тонн пшеницы и ячменя

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:45:36+03:00

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Республика по итогам жатвы сможет пустить на экспорт около 100 тысяч тонн пшеницы и ячменя. Об этом сегодня на выездном совещании с Главой ДНР Денисом Пушилиным заявил министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко.

- Мы запланировали, по предварительным расчетам, порядка 58 тысяч тонн пшеницы и 42 тысяч тонн ячменя на экспорт. Исходили из наших расчетов прогнозируемого и планового потребления, которые сложились в Республике. За год мы потребляем 232 тысячи тонн пшеницы и порядка 38 тысяч тонн ячменя, - рассказал Артем Крамаренко.

Также он отметил, что к концу уборочной кампании в Республике планируется собрать около 291 тысячи тонн пшеницы и 87 тысяч тонн ячменя. На сегодня она завершена на 80 процентов.

- У нас ситуация намного лучше, чем в 2018 году, который был неурожайным. Намного лучше по урожайности, чем в 2019 году. Для сравнения: на эту дату в прошлом году собрали только 248 тысяч тонн зерновых, а в этом - 346 тысяч тонн. Сельхозпроизводители хорошо сработали. Плюс, конечно, майская погода нам в какой-то степени помогла, - добавил Крамаренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU