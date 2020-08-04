«Таких огромных не было у нас никогда»: В курортном Седово нашествие медуз
Отдыхающие в курортном поселке Республики Седово сообщают о массовом нашествии медуз в море.
- Таких огромных не было у нас никогда. Медуз в воде достаточно много. До этого, сколько раз отдыхали на Азовском побережье таких я не видела, разве уж только на Черном море, - рассказывает дончанка Марина. – И вот впервые увидела на Азовском море, так еще и впервые меня даже ужалили. Ощущение жжения было, но, слава богу, все обошлось.
Донецкий биолог Александр Иванющенко пояснил «Комсомолке», что сейчас на Азовском море распространен корнерот.
- Это обычный вид для Черного, Азовского и Средиземного морей, - говорит он. - Корнерот активно размножается. Ученые сейчас наблюдают, что соленость Азовского моря повышается. Так что медуз может стать больше. Но укусы этого вида не опасны для человека. Однако, аллергикам стоит быть осторожными и иметь при себе на пляже антигистаминные препараты.
Иванющенко рекомендует промывать место укуса соленой водой и полить соком лимона.
- Трогать место укуса нельзя - боль только усилится, - отметил биолог.
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ИСТОЧНИК KP.RU