2020-08-04T20:25:17+03:00
Общество

«Таких огромных не было у нас никогда»: В курортном Седово нашествие медуз

Сейчас на Азовском море распространен корнерот
Павел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
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В Седово нашествие медузВ Седово нашествие медузФото: Оксана АЛЕКСАНДРОВА
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Отдыхающие в курортном поселке Республики Седово сообщают о массовом нашествии медуз в море.

- Таких огромных не было у нас никогда. Медуз в воде достаточно много. До этого, сколько раз отдыхали на Азовском побережье таких я не видела, разве уж только на Черном море, - рассказывает дончанка Марина. – И вот впервые увидела на Азовском море, так еще и впервые меня даже ужалили. Ощущение жжения было, но, слава богу, все обошлось.

Донецкий биолог Александр Иванющенко пояснил «Комсомолке», что сейчас на Азовском море распространен корнерот.

- Это обычный вид для Черного, Азовского и Средиземного морей, - говорит он. - Корнерот активно размножается. Ученые сейчас наблюдают, что соленость Азовского моря повышается. Так что медуз может стать больше. Но укусы этого вида не опасны для человека. Однако, аллергикам стоит быть осторожными и иметь при себе на пляже антигистаминные препараты.

Иванющенко рекомендует промывать место укуса соленой водой и полить соком лимона.

- Трогать место укуса нельзя - боль только усилится, - отметил биолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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