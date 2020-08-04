В ЛНР за сутки разминировали два километра железнодорожных путей в Славяносербском районе

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:13:56+03:00

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Народная милиция ЛНР за сутки разминировала два километра железнодорожных путей в Славяносербском районе. Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

- Силами инженерно-саперных подразделений Народной милиции продолжаются работы по разминированию местности от взрывоопасных предметов, которые украинские войска оставили на нашей территории. За прошедшие сутки очищено два километра линий железнодорожного полотна в районах Фрунзе, Хорошего и Зимогорья, - рассказал он.

Осадчий призвал жителей во избежание несчастных случаев быть максимально бдительными.

- При обнаружении предметов, похожих на неразорвавшиеся боеприпасы или взрывные устройства, немедленно сообщать в ближайшее отделение военной комендатуры или МЧС, - напомнил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU