2020-08-04T14:13:16+03:00
Политика

В ДНР за сутки зафиксировали восемь нарушений перемирия с украинской стороны

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР за сутки зафиксировали восемь нарушений перемирия со стороны ВСУВ ДНР за сутки зафиксировали восемь нарушений перемирия со стороны ВСУФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики в прошедшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Они применяли стрелковое оружие и гранатометы. Обстрелам подверглись районы поселков Зайцево и Доломитное на горловском направлении, а также окрестности села Новоласпа на мариупольском направлении, - сообщили в СЦКК.

Помимо этого, в минувшие сутки зафиксированы еще пять нарушений условий дополнительных мер контроля и усиления перемирия в Донбассе. Это проведение инженерных работ противником вблизи подконтрольных Киеву Опытного и Старогнатовки, а также подрывы на позициях ВСУ в районе Новотроицкого, Шум по направлению Озеряновки - Троицкого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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