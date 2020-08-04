2020-08-04T16:07:19+03:00
Общество

За все время фонд «Единый Донбасс» рассмотрел почти 40 тысяч обращений

Одобрено 2282 заявления на получение помощи
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
За все время фонд «Единый Донбасс» рассмотрел почти 40000 обращенийЗа все время фонд «Единый Донбасс» рассмотрел почти 40000 обращенийФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

Фонд «Единый Донбасс» за время работы рассмотрела почти 40 тысяч обращений от жителей региона на получение помощи. Об этом сегодня на брифинге в ДАН сообщил председатель организации Олег Балыкин.

- За все время работы фонда рассмотрено 39481 обращение, из которых одобрено 13695 заявлений, - сказал Балыкин.

По его словам, с начала этого года комиссия собиралась 15 раз, в результате на заседаниях одобрили 2282 заявления на получение помощи.

Балыкин уточнил, что на 3 августа помощь получили 12408 заявителей.

Фонд создан в 2017 году в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Цель организации – помогать людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Помощь могут получить как жители Республики, так и подконтрольного Киеву Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Чем ниже по течению, тем хуже качество воды»: Председатель Госкомитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР Роман Кишкань рассказал о состоянии Кальмиуса

Донбасская река берет начало на западных склонах Донецкого кряжа и впадает в Азовское море в районе Мариуполя (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как спасти Кальмиус
В ЛНР за сутки разминировали два километра железнодорожных путей в Славяносербском районе
За все время фонд «Единый Донбасс» рассмотрел почти 40 тысяч обращений
ВСУ врут о реальных потерях ради получения дополнительных средств из госбюджета
Украинские военные установили противотанковые мины возле пропускного пункта «Майорск» в Донбассе
В ДНР за сутки зафиксировали восемь нарушений перемирия с украинской стороны
Коронавирус в ДНР выявили еще у сорока четырех человек
Жители ДНР получили полный доступ к базе Национальной электронной библиотеки России
3 августа из Украины в ДНР въехали больше 180 человек
В Енакиево начала работу медовая ярмарка «Пчёлкино»
Перемирие в Донбассе на грани срыва: Киев не отвечает на экстренные звонки из Донецка об обострении ситуации
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Украинская армия не подчиняется Зеленскому и обстреливает Горловку и юг Республики
Погода в Луганске на день: 4 августа без осадков и жара до 30 градусов
Жителя ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Погода в Донецке на день: 4 августа будет солнечно и до +28 градусов
«Был с автоматом и в медицинской маске!» Житель ЛНР ограбил кредитный центр в Луганске на 100 тысяч рублей
На КПВВ «Станица Луганская» можно будет пройти ПЦР-тестирование