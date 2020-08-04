За все время фонд «Единый Донбасс» рассмотрел почти 40 тысяч обращений

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:07:19+03:00

За все время фонд «Единый Донбасс» рассмотрел почти 40000 обращений Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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Фонд «Единый Донбасс» за время работы рассмотрела почти 40 тысяч обращений от жителей региона на получение помощи. Об этом сегодня на брифинге в ДАН сообщил председатель организации Олег Балыкин.

- За все время работы фонда рассмотрено 39481 обращение, из которых одобрено 13695 заявлений, - сказал Балыкин.

По его словам, с начала этого года комиссия собиралась 15 раз, в результате на заседаниях одобрили 2282 заявления на получение помощи.

Балыкин уточнил, что на 3 августа помощь получили 12408 заявителей.

Фонд создан в 2017 году в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Цель организации – помогать людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Помощь могут получить как жители Республики, так и подконтрольного Киеву Донбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU