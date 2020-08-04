За все время фонд «Единый Донбасс» рассмотрел почти 40 тысяч обращений
Фонд «Единый Донбасс» за время работы рассмотрела почти 40 тысяч обращений от жителей региона на получение помощи. Об этом сегодня на брифинге в ДАН сообщил председатель организации Олег Балыкин.
- За все время работы фонда рассмотрено 39481 обращение, из которых одобрено 13695 заявлений, - сказал Балыкин.
По его словам, с начала этого года комиссия собиралась 15 раз, в результате на заседаниях одобрили 2282 заявления на получение помощи.
Балыкин уточнил, что на 3 августа помощь получили 12408 заявителей.
Фонд создан в 2017 году в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Цель организации – помогать людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Помощь могут получить как жители Республики, так и подконтрольного Киеву Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Чем ниже по течению, тем хуже качество воды»: Председатель Госкомитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР Роман Кишкань рассказал о состоянии Кальмиуса
Донбасская река берет начало на западных склонах Донецкого кряжа и впадает в Азовское море в районе Мариуполя (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU