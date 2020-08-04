ВСУ врут о реальных потерях ради получения дополнительных средств из госбюджета

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:09:17+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции

Изменить размер текста: A A

ВСУ врут о реальном количестве небоевых потерь среди военнослужащих ради получения дополнительных средств из украинского бюджета якобы на создание пунктов психологической помощи. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Высокий уровень небоевых потерь и увеличение случаев суицида среди бойцов ВСУ в зоне Операции объединенных сил подвигло военно-политическое руководство Украины формировать новые коррупционные схемы. Принимаемые властями Украины показательные меры, демонстрирующие якобы заботу о морально-психологическом состоянии военнослужащих, на деле призваны истребовать дополнительные средства из бюджета страны на создание управления психологической поддержки, закупку имущества и пунктов психологической помощи в войсках, - рассказал Филипоненко.

По его словам, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак допустил контролируемую утечку сведений о количестве небоевых потерь в зоне «ООС», официально заявив о 66 потерях в 2020 году. Одновременно с этим он распространил через волонтера список из 422 пострадавших киевских силовиков, не менее 330 из которых получили ранения в результате подрывов на собственных минно-взрывных заграждениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР за сутки зафиксировали восемь нарушений перемирия с украинской стороны

Об этом сообщили в СЦКК (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU