2020-08-04T14:31:01+03:00
Политика

Украинские военные установили противотанковые мины возле пропускного пункта «Майорск» в Донбассе

Военнослужащие Киева продолжают войну против жителей Донбасса
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украинские военные продолжают войну в Донбассе. Фото: «ООС»Украинские военные продолжают войну в Донбассе. Фото: «ООС»
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С 27 июля в Донбассе действует пакет допмер контроля перемирия. Но это не мешает украинским военным продолжать войну против жителей. В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что армия Киева установила 22 противотанковые мины у дороги в районе поселка Майорск. Недалеко от этого места находится контрольно-пропускной пункт.

- Противник продолжает проводить беспорядочное минирование территории. Выявлено 22 противотанковые мины, установленные поперек дороги в районе поселка Майорск в зоне ответственности 35-ой бригады вооруженных сил Украины, - со ссылкой на разведку сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

Представитель оборонного ведомства отметил, что это не единичный случай. В районе села Водяное в Донбассе украинские военные также установили 23 противотанковые мины.

Тем временем, жители Республик Донбасса слабо верят в то, что Украина намерена соблюдать перемирие. Но все же, надежда остается.

- А что нам остается? Надеемся уже седьмой год. Если бы не надеялись, то уже бы с ума давно сошли, - говорит жительница Октябрьского Ирина. - Мир и прекращение обстрелов - наша главная мечта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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