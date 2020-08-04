Украинские военные установили противотанковые мины возле пропускного пункта «Майорск» в Донбассе
С 27 июля в Донбассе действует пакет допмер контроля перемирия. Но это не мешает украинским военным продолжать войну против жителей. В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что армия Киева установила 22 противотанковые мины у дороги в районе поселка Майорск. Недалеко от этого места находится контрольно-пропускной пункт.
- Противник продолжает проводить беспорядочное минирование территории. Выявлено 22 противотанковые мины, установленные поперек дороги в районе поселка Майорск в зоне ответственности 35-ой бригады вооруженных сил Украины, - со ссылкой на разведку сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.
Представитель оборонного ведомства отметил, что это не единичный случай. В районе села Водяное в Донбассе украинские военные также установили 23 противотанковые мины.
Тем временем, жители Республик Донбасса слабо верят в то, что Украина намерена соблюдать перемирие. Но все же, надежда остается.
- А что нам остается? Надеемся уже седьмой год. Если бы не надеялись, то уже бы с ума давно сошли, - говорит жительница Октябрьского Ирина. - Мир и прекращение обстрелов - наша главная мечта.
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ИСТОЧНИК KP.RU