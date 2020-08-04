2020-08-04T13:03:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР выявили еще у сорока четырех человек

Из них шестнадцать человек – это прибывшие из Украины 20 и 27 июля
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Коронавирус в ДНР выявили еще у сорока четырех человек. Фото: МинздравКоронавирус в ДНР выявили еще у сорока четырех человек. Фото: Минздрав
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За все время коронавирус в ДНР выявили у 1829 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 3 августа, выявлено 44 случая заболевания COVID-19, из них 16 - обнаружено у прибывших из Украины 20 и 27 июля. В связи с тем, что 2 августа лаборатория находилась на санобработке, 3 августа исследования проводились в две смены, с учетом предыдущих суток, - говорится в сообщении.

Шесть случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины 20 июля и десять случаев - у прибывших 27 июля. Также два случая заболевания COVID-19 выявлены у прибывших из России. За это время выявлены еще шесть медработников, которые заразились во время лечения пациентов. Сейчас состояние заболевших удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

За сутки с дважды отрицательным тестом выписано 18 человек. Зарегистрирован один летальный случай – женщина в возрасте 84 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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