2020-08-04T09:16:02+03:00
Общество

В Енакиево начала работу медовая ярмарка «Пчёлкино»

Там можно продегустировать мёд и получить консультацию о лечении этим сладким продуктом
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Енакиево начала работу медовая ярмарка «Пчёлкино»В Енакиево начала работу медовая ярмарка «Пчёлкино»Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Енакиево проходит медовая ярмарка «Пчёлкино», где жители и гости города могут приобрести свежий мед, продукты пчеловодства. Она продлится до 8 августа.

Организаторы рассказывают, что там можно продегустировать и приобрести понравившийся мёд, получить консультацию по применению этого сладкого и полезного продукта в лечебных целях. На ярмарке представлено много сортов мёда: акациевый, липовый, гречишный, донниковый, а также майский, цветочный, разнотравье.

- Каждый сорт обладает своим, только ему присущим, качеством и целебными свойствами, - говорят пчеловоды. - Считается, что донник лечит сердечно-сосудистые заболевания. Видите - соты, а на них - крышечки. Чтобы выкачать мед, нужно срезать крышечки, под ними - самое большое количество микроэлементов, самый полезный мед для бронхов, десен. Его надо жевать, желательно глотать и воск, так как он чистит пищеварительную систему, выводит шлаки из организма и радионуклиды.

На медовой ярмарке также можно приобрести пергу, пыльцу, воск, пчелиный подмор, прополис и мазь на их основе. «Пчёлкино» проходит по адресу: проспект Металлургов, 27 (бывшая автостанция).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Чем ниже по течению, тем хуже качество воды»: Председатель Госкомитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР Роман Кишкань рассказал о состоянии Кальмиуса

Донбасская река берет начало на западных склонах Донецкого кряжа и впадает в Азовское море в районе Мариуполя (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР за сутки зафиксировали восемь нарушений перемирия со стороны ВСУ
Коронавирус в ДНР выявили еще у сорока четырех человек
Жители ДНР получили полный доступ к базе Национальной электронной библиотеки России
3 августа из Украины в ДНР въехали больше 180 человек
В Енакиево начала работу медовая ярмарка «Пчёлкино»
Перемирие в Донбассе на грани срыва: Киев не отвечает на экстренные звонки из Донецка об обострении ситуации
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Украинская армия не подчиняется Зеленскому и обстреливает Горловку и юг Республики
Погода в Луганске на день: 4 августа без осадков и жара до 30 градусов
Жителя ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Погода в Донецке на день: 4 августа будет солнечно и до +28 градусов
«Был с автоматом и в медицинской маске!» Житель ЛНР ограбил кредитный центр в Луганске на 100 тысяч рублей
На КПВВ «Станица Луганская» можно будет пройти ПЦР-тестирование