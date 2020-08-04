В Енакиево начала работу медовая ярмарка «Пчёлкино»

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:16:02+03:00

Там можно продегустировать мёд и получить консультацию о лечении этим сладким продуктом

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В Енакиево проходит медовая ярмарка «Пчёлкино», где жители и гости города могут приобрести свежий мед, продукты пчеловодства. Она продлится до 8 августа.

Организаторы рассказывают, что там можно продегустировать и приобрести понравившийся мёд, получить консультацию по применению этого сладкого и полезного продукта в лечебных целях. На ярмарке представлено много сортов мёда: акациевый, липовый, гречишный, донниковый, а также майский, цветочный, разнотравье.

- Каждый сорт обладает своим, только ему присущим, качеством и целебными свойствами, - говорят пчеловоды. - Считается, что донник лечит сердечно-сосудистые заболевания. Видите - соты, а на них - крышечки. Чтобы выкачать мед, нужно срезать крышечки, под ними - самое большое количество микроэлементов, самый полезный мед для бронхов, десен. Его надо жевать, желательно глотать и воск, так как он чистит пищеварительную систему, выводит шлаки из организма и радионуклиды.

На медовой ярмарке также можно приобрести пергу, пыльцу, воск, пчелиный подмор, прополис и мазь на их основе. «Пчёлкино» проходит по адресу: проспект Металлургов, 27 (бывшая автостанция).

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ИСТОЧНИК KP.RU