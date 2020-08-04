2020-08-04T11:40:38+03:00
Политика

Жители ДНР получили полный доступ к базе Национальной электронной библиотеки России

Воспользоваться доступом к миллионам книг и других изданий можно в Донецкой библиотеке имени Крупской
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Доступ к базе электронной библиотеки России открыт в читальных залах библиотеки имени КрупскойДоступ к базе электронной библиотеки России открыт в читальных залах библиотеки имени КрупскойФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Крупской (ДРУНБ) получила доступ к фондам Национальной электронной библиотеки Российской Федерации. Об этом сегодня сообщила заместитель гендиректора по обслуживанию пользователей и автоматизации библиотечных процессов ДРУНБ Марина Морозова.

Фонды Национальной электронной библиотеки России насчитывают более четырех миллионов электронных копий научно-образовательных и художественных книг, а также нотные и картографические издания, патентные документы, авторефераты, диссертации и периодические издания. Также там можно ознакомиться с подборками экспертов библиотек, которые посвящены различным историческим событиям, персоналиям и актуальным темам.

- Факт открытия доступа можно считать еще одним важным шагом интеграционного процесса, – подчеркнула Морозова.

Полный доступ к базе электронной библиотеки открыт в читальных залах отдела документов по гуманитарным и естественным наукам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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