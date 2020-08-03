Погода в Луганске на день: 4 августа без осадков и жара до 30 градусов
4 августа на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 25-30 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 11-13 градусов тепла ночью до плюс 27-29 градусов днем.
Время восхода солнца в столице ЛНР 4 августа – 04:23, время захода – 20:33. Продолжительность светового дня составит 16 часов 10 минут.
5-6 августа температурный фон начнет постепенно повышаться.
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ИСТОЧНИК KP.RU