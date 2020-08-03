Коронавирус в ЛНР: За три дня заболели COVID-19 двое жителей Республики
Коронавирусом в ЛНР в минувшие трое суток заболели 2 жителя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.
- Всего по состоянию на 09:00 3 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 614, - говорится в сообщении.
586 человек полностью излечились от опасной инфекции и были выписаны из больниц - с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус.
Также отмечается, что за прошедшие дни летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 15 человек.
Напомним, что в Минздраве ЛНР 31 июля сообщали о 612 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество вылечившихся тогда составляло 582 человека.
Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU