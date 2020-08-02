В Алчевске установили памятный знак в честь 90-летия ВДВ

2 Авг. 2020 2020-08-02T19:10:38+03:00

Средства на него были собраны ветеранами-"афганцами" и активистами всероссийской организации "Боевое братство"

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В Алчевске открыли памятный знак, посвященный 90-летию Воздушно-десантных войск состоялась в Алчевске.

- Сегодня, 2 августа, в сквере у филиала Центра культуры и народного творчества состоялся торжественный митинг в честь 90-летия воздушно-десантных войск, - сообщило управление информационной политики администрации города.

Право открыть памятный знак, установленный на средства, собранные ветеранами-"афганцами" и активистами всероссийской организации "Боевое братство", было предоставлено главе администрации Алчевска Наталье Пятковой и председателю Ивантеевского городского отделения организации Валерию Кузьменко.

В митинге приняли участие ветераны-десантники, воины - интернационалисты, участники военных конфликтов и миротворческих операций, защитники ЛНР и представители администрации города.

Также были награждены юбилейной медалью "90 лет ВДВ" ветераны ополчения Павел Колесник, вручена медаль "За отвагу" родственникам посмертно награжденного Владимира Онуфриенко.

ИСТОЧНИК KP.RU