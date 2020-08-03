2020-08-03T20:17:13+03:00
Политика

Жителя ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену

Мужчина из Алчевска с 2016 по 2017 год занимался шпионажем
Никита МАКАРЕНКОВ
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Жителя ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену (фото из архива)Жителя ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену (фото из архива)Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Генеральной прокуратуре ЛНР сообщили, что житель Алчевска, который занимался шпионажем, приговорен к 13 годам лишения свободы. Такой приговор вынес Верховный Суд Республики.

В ведомстве сообщили, что осужденный житель с 2016 по 2017 год совершил государственную измену в форме шпионажа. Он собирал сведения о представителях власти и правоохранителях, а также о местоположении объектов Народной милиции. Эти данные он передавал иному государству.

- Подсудимый дал последовательные признательные показания, подробно изложив хронологию событий и свою роль в совершении преступления. Его вина полностью доказана и иными собранными по делу и исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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