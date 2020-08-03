2020-08-03T13:45:31+03:00
Политика

В Донбассе расчищают площадки для пунктов пропуска у Счастья и Золотого

Открыть новые КПВВ на границе ЛНР и Украины собираются через четыре месяца
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сотрудники строительных организаций занимались расчисткой лесонасаждений. Фото: lug-info.comСотрудники строительных организаций занимались расчисткой лесонасаждений. Фото: lug-info.com
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Специалисты расчищают площадки для оборудования контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) у Счастья и Золотого. Об этом сегодня сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

- При содействии подразделений Народной милиции, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и международных наблюдателей ОБСЕ сотрудники строительных организаций занимались расчисткой лесонасаждений и распланировкой строительных площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое», - рассказал Лещенко.

Напомним, ЛНР в рамках достигнутых на Минских переговорах соглашений 11 июля начала работы по оборудованию КПВВ на линии соприкосновения в районах Счастья и Золотого. Открыть пункты пропуска собираются через четыре месяца.

Сейчас на линии соприкосновения ЛНР и Украины работает в ежедневном режиме только один пешеходный пункт пропуска - в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. В частности, 2 августа КПВВ пересекли в обе стороны почти две тысячи человек.

КПВВ у Счастья и Золотого позволят жителям Республики переезжать границу на транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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