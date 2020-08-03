Погода в Донецке на день: 4 августа будет солнечно и до +28 градусов

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:49:59+03:00

В Донецке будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 5 метров в секунду

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4 августа в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается солнечная погода. Без осадков. Утром температура воздуха составит от +15 до +22 градусов. Днем воздух прогреется до 26 — 28 градусов выше нуля. Вечером ожидается +24... +21.

Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью от 2 до 5 м/с.

4 августа – Марфа-суровица. В этот день почитали память святой Марии Магдалины – одной из жен-мироносиц, свидетельницы воскрешения Христа из мертвых. Если роса считается полезной для кожи, то для урожая и домашнего скота она, наоборот, вредна. Поэтому до рассвета крестьяне отправлялись на огород стряхивать росу с овощей. А скот весь день держали в хлеву или во дворе. Считалось, что если пауки исчезли – к дождю. Много слизняков – к сырой погоде. Куры гуляют по двору во время дождя – к теплу.

По прогнозам синоптиков 5 августа ожидается усиление жары днем до 30 градусов. Ночью будет 14-17 градусов тепла. Без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU