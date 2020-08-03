2020-08-03T16:57:32+03:00
Политика

В Горловке после пожара на балконе многоэтажки нашли две 120-миллиметровые мины

Сегодня спасатели ликвидировали пожар, охвативший четыре этажа дома на улице Оленина
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Спасатели тушили огонь прямо с высотной лестницы. Фото: @Prikhodko1970Спасатели тушили огонь прямо с высотной лестницы. Фото: @Prikhodko1970
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 августа, в Горловке на балконе многоэтажки после того, как потушили пожар, нашли две 120-миллиметровые мины. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- На балконе шестого этажа, откуда начался пожар, обнаружены две 120-миллиметровые мины, - написал Приходько на своей странице в соцсети.

Пожар возник в одной из девятиэтажек, расположенных на улице Оленина. Пламя охватило четыре этажа – с шестого по девятый. Пожарные тушили огонь прямо с высотной лестницы.

Мины лежали на балконе шестого этажа, откуда начался пожар. Фото: @Prikhodko1970

Мины лежали на балконе шестого этажа, откуда начался пожар. Фото: @Prikhodko1970

После того, как пожар был ликвидирован, на балконе шестого этажа обнаружили опасную находку. Лишь по счастливой случайности не пострадали жильцы и спасатели.

Теперь выясняют не только причину возгорания, но и каким образом мины оказались в доме.

Тем временем, Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий не исключил, что причиной пожаров на двух шахтах в Донецке и Макеевке была диверсия украинских военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава МЧС ДНР не исключил, что причиной пожаров на двух шахтах была диверсия украинских военных

Алексей Кострубицкий назвал вероятные причины возгораний на угольных предприятиях Республики (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На КПВВ «Станица Луганская» можно будет пройти ПЦР-тестирование
В Горловке после пожара на балконе многоэтажки нашли две 120-миллиметровые мины
Глава МЧС ДНР не исключил, что причиной пожаров на двух шахтах была диверсия украинских военных
В Дружковке трехлетняя девочка выпала из окна
В Донбассе расчищают площадки для пунктов пропуска у Счастья и Золотого
Коронавирус в ДНР: В Республике в минувшие сутки исследования на COVID-19 не проводились
Коронавирус в ЛНР: За три дня заболели COVID-19 двое жителей Республики
В Донецке третьи сутки тушат пожар на шахте имени Калинина
Пьяные украинские десантники устроили стрельбу под Донецком
В Донбассе на КПВВ «Еленовка» открыли гуманитарный коридор
В ЛНР убили волка, который загрыз двухлетнюю девочку
Погода в Луганске на день: 3 августа будет слабый туман и + 27
Погода в Донецке на день: 3 августа пройдет без осадков
Украина минирует новые позиции на линии соприкосновения с ДНР
В Алчевске установили памятный знак в честь 90-летия ВДВ
Вопрос об отмене оплаты коммунальных услуг для семей воинов, погибших в Афгане рассмотрят в ДНР
В каких случаях взимается штраф при замене паспорта ДНР и РФ
Армия Украины продолжает использовать беспилотники
Глава ДНР прокомментировал позицию Украины по Минским переговорам
В Луганске в день ВДВ открыли Сквер десантников и бюст генералу Маргелову
В Донецке отметили День российских воздушно-десантных войск