В Горловке после пожара на балконе многоэтажки нашли две 120-миллиметровые мины

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:57:32+03:00

Сегодня спасатели ликвидировали пожар, охвативший четыре этажа дома на улице Оленина

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Сегодня, 3 августа, в Горловке на балконе многоэтажки после того, как потушили пожар, нашли две 120-миллиметровые мины. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- На балконе шестого этажа, откуда начался пожар, обнаружены две 120-миллиметровые мины, - написал Приходько на своей странице в соцсети.

Пожар возник в одной из девятиэтажек, расположенных на улице Оленина. Пламя охватило четыре этажа – с шестого по девятый. Пожарные тушили огонь прямо с высотной лестницы.

Мины лежали на балконе шестого этажа, откуда начался пожар. Фото: @Prikhodko1970

После того, как пожар был ликвидирован, на балконе шестого этажа обнаружили опасную находку. Лишь по счастливой случайности не пострадали жильцы и спасатели.

Теперь выясняют не только причину возгорания, но и каким образом мины оказались в доме.

Тем временем, Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий не исключил, что причиной пожаров на двух шахтах в Донецке и Макеевке была диверсия украинских военных.

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ИСТОЧНИК KP.RU