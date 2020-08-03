В Донецке третьи сутки тушат пожар на шахте имени Калинина

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:20:44+03:00

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В Калининском районе Донецка третьи сутки горит шахта имени Калинина. Сегодня в пресс-центре МЧС ДНР рассказали о ситуации с возгоранием и предпринимаемыми мерами по его тушению.

Отмечается, что пожар начался 1 августа на глубине 1230 метров и распространился на несколько выработок. В это время в шахте находился 61 человек. Все горняки поднялись на поверхность, пострадавших нет.

- Вентилятор главного проветривания работает в нормальном режиме. Электроснабжение на аварийный участок и по ходу движения исходящей струи воздуха отключено. Дегазация участка работает в нормальном режиме. Сжатый воздух в выработку подается, - говорится в сообщении МЧС.

Для тушения пожара в районе секций 12-13 установлены пожарные пики. Для снижения скорости распространения пожара произведено сокращение количества воздуха, поступающего на аварийный участок. Установлена парусная перемычка в устье тупика опережения конвейерного штрека разгрузочной лавы.

- От МЧС ДНР привлечено 8 отделений ГВГСС, РПГ, 17 единиц техники, 86 сотрудников. Отделения производят тушение очагов пожара активным способом, а также контроль газовой обстановки аварийного участка. Проведена тепловая съемка аварийной выработки с применением тепловизионной камеры для определения очагов пожара, - сказали в МЧС.

Тем временем, пожарные Макеевки ликвидировали возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Бажанова. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU