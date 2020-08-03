2020-08-03T11:20:44+03:00
Политика

В Донецке третьи сутки тушат пожар на шахте имени Калинина

В МЧС ДНР рассказали о предпринимаемых мерах
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Горноспасатели третьи сутки борются с огненной стихией под землей. Фото: МЧС ДНРГорноспасатели третьи сутки борются с огненной стихией под землей. Фото: МЧС ДНР
Изменить размер текста:

В Калининском районе Донецка третьи сутки горит шахта имени Калинина. Сегодня в пресс-центре МЧС ДНР рассказали о ситуации с возгоранием и предпринимаемыми мерами по его тушению.

Отмечается, что пожар начался 1 августа на глубине 1230 метров и распространился на несколько выработок. В это время в шахте находился 61 человек. Все горняки поднялись на поверхность, пострадавших нет.

- Вентилятор главного проветривания работает в нормальном режиме. Электроснабжение на аварийный участок и по ходу движения исходящей струи воздуха отключено. Дегазация участка работает в нормальном режиме. Сжатый воздух в выработку подается, - говорится в сообщении МЧС.

Для тушения пожара в районе секций 12-13 установлены пожарные пики. Для снижения скорости распространения пожара произведено сокращение количества воздуха, поступающего на аварийный участок. Установлена парусная перемычка в устье тупика опережения конвейерного штрека разгрузочной лавы.

- От МЧС ДНР привлечено 8 отделений ГВГСС, РПГ, 17 единиц техники, 86 сотрудников. Отделения производят тушение очагов пожара активным способом, а также контроль газовой обстановки аварийного участка. Проведена тепловая съемка аварийной выработки с применением тепловизионной камеры для определения очагов пожара, - сказали в МЧС.

Тем временем, пожарные Макеевки ликвидировали возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Бажанова. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР рассказал, когда решатся проблемы с выплатой зарплат шахтерам

Денис Пушилин встретился с жителями Тореза (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донбассе расчищают площадки для пунктов пропуска у Счастья и Золотого
Коронавирус в ДНР: В Республике в минувшие сутки исследования на COVID-19 не проводились
Коронавирус в ЛНР: За три дня заболели COVID-19 двое жителей Республики
В Донецке третьи сутки тушат пожар на шахте имени Калинина
Пьяные украинские десантники устроили стрельбу под Донецком
В Донбассе на КПВВ «Еленовка» открыли гуманитарный коридор
В ЛНР убили волка, который загрыз двухлетнюю девочку
Погода в Луганске на день: 3 августа будет слабый туман и + 27
Погода в Донецке на день: 3 августа пройдет без осадков
Украина минирует новые позиции на линии соприкосновения с ДНР
В Алчевске установили памятный знак в честь 90-летия ВДВ
Вопрос об отмене оплаты коммунальных услуг для семей воинов, погибших в Афгане рассмотрят в ДНР
В каких случаях взимается штраф при замене паспорта ДНР и РФ
Армия Украины продолжает использовать беспилотники
Глава ДНР прокомментировал позицию Украины по Минским переговорам
В Луганске в день ВДВ открыли Сквер десантников и бюст генералу Маргелову
В Донецке отметили День российских воздушно-десантных войск