2020-08-03T19:21:23+03:00
Политика

«Был с автоматом и в медицинской маске!» Житель ЛНР ограбил кредитный центр в Луганске на 100 тысяч рублей

Полиция задержала 49-летнего жителя Алчевска [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Грабитель был с автоматом в руках, лицо его скрывала медицинская маска. Фото: МВД ЛНРГрабитель был с автоматом в руках, лицо его скрывала медицинская маска. Фото: МВД ЛНР
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции ЛНР задержали 49-летнего жителя Алчевска, которого подозревают в ограблении кредитного центра Луганска. Об этом сообщили в центре общественных связей МВД ЛНР.

- Злоумышленник завладел денежными средствами в размере 103 919 рублей, 400 долларов и 1 550 гривен. Сотрудники угрозыска и эксперты-криминалисты установили, что преступление совершил житель Алчевска, 1971 года рождения. Его задержали. Изъяты вещественные доказательства, - говорится в сообщении.

Житель Алчевска тщательно продумал преступление. Фото: МВД ЛНР

Житель Алчевска тщательно продумал преступление. Фото: МВД ЛНР

Разбойное нападение на кредитный центр алчевец совершил средь бела дня 27 июля. Как рассказала девушка-кассир, грабитель был с автоматом в руках, лицо его скрывала медицинская маска. В условиях борьбы с коронавирусом человек в маске не привлекает внимание прохожих. А автомат грабитель спрятал в рюкзачке – он тоже ни у кого не вызывает подозрений.

С места преступления налетчик уехал на двух такси. Причем по ходу действия он переодевался. О чем сам же поведал сотрудникам полиции после задержания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На пунктах пропуска в Донбассе Зеленскому мешают украинские генералы

Самоизоляция для жителей, прибывших в незалежную из ДНР и ЛНР, остается (подробнее)

Налетчик рассказал, как грабил кредитный центр.официальный сайт МВДЛНР - http://mvdlnr.ru/ группа в соцсети "ВКонтакте" - https://vk.com/mvdlnr группа в соцсети "Одноклассники" - https://ok.ru/mvdlnr группа в соцсети Facebook - https://www.facebook.com/mvdlnr

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске на день: 4 августа без осадков и жара до 30 градусов
Жителя ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Погода в Донецке на день: 4 августа будет солнечно и до +28 градусов
«Был с автоматом и в медицинской маске!» Житель ЛНР ограбил кредитный центр в Луганске на 100 тысяч рублей
На КПВВ «Станица Луганская» можно будет пройти ПЦР-тестирование
В Горловке после пожара на балконе многоэтажки нашли две 120-миллиметровые мины
Глава МЧС ДНР не исключил, что причиной пожаров на двух шахтах была диверсия украинских военных
В Дружковке трехлетняя девочка выпала из окна
В Донбассе расчищают площадки для пунктов пропуска у Счастья и Золотого
Коронавирус в ДНР: В Республике в минувшие сутки исследования на COVID-19 не проводились
Коронавирус в ЛНР: За три дня заболели COVID-19 двое жителей Республики
В Донецке третьи сутки тушат пожар на шахте имени Калинина
Пьяные украинские десантники устроили стрельбу под Донецком
В Донбассе на КПВВ «Еленовка» открыли гуманитарный коридор
В ЛНР убили волка, который загрыз двухлетнюю девочку
Погода в Луганске на день: 3 августа будет слабый туман и + 27
Погода в Донецке на день: 3 августа пройдет без осадков
Украина минирует новые позиции на линии соприкосновения с ДНР
В Алчевске установили памятный знак в честь 90-летия ВДВ
Вопрос об отмене оплаты коммунальных услуг для семей воинов, погибших в Афгане рассмотрят в ДНР
В каких случаях взимается штраф при замене паспорта ДНР и РФ
Армия Украины продолжает использовать беспилотники
Глава ДНР прокомментировал позицию Украины по Минским переговорам
В Луганске в день ВДВ открыли Сквер десантников и бюст генералу Маргелову
В Донецке отметили День российских воздушно-десантных войск