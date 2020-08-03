«Был с автоматом и в медицинской маске!» Житель ЛНР ограбил кредитный центр в Луганске на 100 тысяч рублей
Сотрудники полиции ЛНР задержали 49-летнего жителя Алчевска, которого подозревают в ограблении кредитного центра Луганска. Об этом сообщили в центре общественных связей МВД ЛНР.
- Злоумышленник завладел денежными средствами в размере 103 919 рублей, 400 долларов и 1 550 гривен. Сотрудники угрозыска и эксперты-криминалисты установили, что преступление совершил житель Алчевска, 1971 года рождения. Его задержали. Изъяты вещественные доказательства, - говорится в сообщении.
Житель Алчевска тщательно продумал преступление. Фото: МВД ЛНР
Разбойное нападение на кредитный центр алчевец совершил средь бела дня 27 июля. Как рассказала девушка-кассир, грабитель был с автоматом в руках, лицо его скрывала медицинская маска. В условиях борьбы с коронавирусом человек в маске не привлекает внимание прохожих. А автомат грабитель спрятал в рюкзачке – он тоже ни у кого не вызывает подозрений.
С места преступления налетчик уехал на двух такси. Причем по ходу действия он переодевался. О чем сам же поведал сотрудникам полиции после задержания.
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Налетчик рассказал, как грабил кредитный центр.официальный сайт МВДЛНР - http://mvdlnr.ru/ группа в соцсети "ВКонтакте" - https://vk.com/mvdlnr группа в соцсети "Одноклассники" - https://ok.ru/mvdlnr группа в соцсети Facebook - https://www.facebook.com/mvdlnr
ИСТОЧНИК KP.RU