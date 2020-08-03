Глава МЧС ДНР не исключил, что причиной пожаров на двух шахтах была диверсия украинских военных
Сегодня, 3 августа, министр МЧС Республики Алексей Кострубицкий назвал вероятные причины возгораний на шахтах имени Калинина и «Калиновская- Восточная» госпредприятия «Макеевуголь».
Пожар в донецкой шахте имени Калинина вспыхнул в 5 часов утра 1 августа на глубине 1230 метров. На момент аварии в шахте находился 61 человек, из них 13 были застигнуты на аварийном участке. В течение часа горняки были подняты на поверхность. Пострадавших нет.
В тот же день после 16 часов поступил сигнал о пожаре на макеевской шахте «Калиновская-Восточная». В ней находились 29 человек. Все они оперативно были подняты на поверхность. 2 августа чрезвычайная ситуация была ликвидирована.
А с пожаром на шахте имени Калинина борются до сих пор.
- Комиссией по расследованию причин возникновения аварий отрабатываются несколько версий. Первая из них – это нарушение правил пожарной безопасности. Вторая – это самовозгорание угля. Также нельзя исключать диверсию со стороны вооруженных формирований Украины, - отметил Алексей Кострубицкий.
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ИСТОЧНИК KP.RU