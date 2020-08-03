В Дружковке трехлетняя девочка выпала из окна
В подконтрольной Киеву Дружковке 3-летняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа. Ребенка госпитализировали в больницу Краматорска. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
- Установлено, что трехлетняя девочка находилась в гостях у бабушки. Пока женщина отвлеклась, чтобы открыть входную дверь, девочка добралась до открытого окна и выпала с третьего этажа. С многочисленными травмами и переломами маленькую пострадавшую доставили в больницу. По данному факту проводится проверка, – говорится в сообщении.
В полиции добавили, что это уже 9-й случай падения детей из окон с начала года в Донецкой области. Двое детей погибли, 7 травмированы.
Стоит отметить, что в подобных случаях рассматривается вопрос о привлечении родителей к уголовной ответственности за оставление ребенка в опасности и ненадлежащий контроль.
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ИСТОЧНИК KP.RU