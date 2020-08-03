2020-08-03T15:02:34+03:00
Политика

В Дружковке трехлетняя девочка выпала из окна

В подконтрольной Киеву Донецкой области это девятый случай с начала года
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Маленьких детей нельзя оставлять без присмотра со стороны взрослыхМаленьких детей нельзя оставлять без присмотра со стороны взрослыхФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В подконтрольной Киеву Дружковке 3-летняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа. Ребенка госпитализировали в больницу Краматорска. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

- Установлено, что трехлетняя девочка находилась в гостях у бабушки. Пока женщина отвлеклась, чтобы открыть входную дверь, девочка добралась до открытого окна и выпала с третьего этажа. С многочисленными травмами и переломами маленькую пострадавшую доставили в больницу. По данному факту проводится проверка, – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что это уже 9-й случай падения детей из окон с начала года в Донецкой области. Двое детей погибли, 7 травмированы.

Стоит отметить, что в подобных случаях рассматривается вопрос о привлечении родителей к уголовной ответственности за оставление ребенка в опасности и ненадлежащий контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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