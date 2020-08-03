В ЛНР убили волка, который загрыз двухлетнюю девочку

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:05:40+03:00

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В селе Петровеньки Славяносербского района сотрудники полиции нашли и убили волка, который напал на двухлетнюю девочку. Трагедия случилась еще 16 июля. Но официально о ней сообщили МВД ЛНР только в конце месяца.

16 июля в 22:00 в местную полицию обратилась 42-летняя жительница села Петровеньки. Женщина рассказала, что примерно в 19:00 пропала ее двухлетняя дочь. Утверждала, что девочку утащил зверь в сторону соседского приусадебного участка. Были организованы поиски, сотрудники МВД привлекли служебных собак.

- Утром 17 июля на расстоянии в пятьсот метров от железнодорожных путей, возле лесополосы, нашли тело девочки, присыпанное землей и примятой травой. При осмотре были обнаружены раны от зубов – предположительно, дикого зверя, - рассказал начальник Славяносербского райотдела МВД Артем Ващенко.

В полиции создали загонные группы. Вечером того же дня в черте села обнаружили и ликвидировали опасного зверя.

Возле огородов сельчан – высокая трава и деревья. Фото: МВД ЛНР

После этого в полицию ЛНР не поступали заявления от местных жителей о появлении волков. Хотя до трагедии, по сообщениям в соцсетях, люди видели серых хищников рядом с селами Фрунзе, Хорошее, Петровеньки. Это прифронтовая территория, здесь в военные годы развелось много диких животных.

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В МВД ЛНР рассказали, как нашли и ликвидировали волка-людоеда.официальный сайт МВДЛНР - http://mvdlnr.ru/ группа в соцсети "ВКонтакте" - https://vk.com/mvdlnr группа в соцсети "Одноклассники" - https://ok.ru/mvdlnr группа в соцсети Facebook - https://www.facebook.com/mvdlnr

ИСТОЧНИК KP.RU