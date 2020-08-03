Коронавирус в ДНР: В Республике в минувшие сутки исследования на COVID-19 не проводились

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:40:24+03:00

Коронавирусом в ДНР за все время заболели 1785 человек

Изменить размер текста: A A

Исследования на заболевание коронавирусом в ДНР за минувшие сутки не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

В ведомстве напомнили, что в Республике за все время заболели COVID-19 1785 человек. Сейчас на лечении находятся 843 человека. 836 жителей выписаны после выздоровления. 106 человек умерли.

Также в Минздраве отметили, что сейчас под наблюдением в ДНР находятся 2935 человек. Из них 1998 – на самоизоляции на дому. А в условиях стационарных отделений находится 200 человек и 643 на амбулаторном лечении. На обсервации находятся 448 человек, прибывших из Украины.

Тем временем, сегодня власти ДНР снова открыли КПВВ «Еленовка». Все приехавшие из Украины жители пройдут обязательную двухнедельную обсервацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР рассказал, когда решатся проблемы с выплатой зарплат шахтерам

Денис Пушилин встретился с жителями Тореза (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU