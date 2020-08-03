2020-08-03T10:11:35+03:00
Политика

Пьяные украинские десантники устроили стрельбу под Донецком

В ДНР сообщили о нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пьяные десантники устроили стрельбу на передовой. Фото: Фейсбук/93 бригадаПьяные десантники устроили стрельбу на передовой. Фото: Фейсбук/93 бригада
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Украинские военные вечером 2 августа дважды открывали огонь со своих позиций в районе Авдеевки к северу от Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 21:00 и 21:15 фиксировалась бесприцельная стрельба из стрелкового оружия с позиций ВСУ в районе Авдеевки, – говорится в сообщении. - С целью недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК уведомлена о данном факте в рамках координационного механизма.

По информации Народной милиции ДНР, стрельбу устроили пьяные бойцы 1-го батальона 54-й бригады, служившие в подразделениях воздушно-десантных войск, после празднования Дня ВДВ.

Также в минувший день зафиксировано проведение инженерных работ на позициях ВСУ возле сел Пищевик и Шумы, минирование местности вблизи пункта пропуска «Гнутово».

Напомним, что с 27 июля в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Украине, ДНР и ЛНР запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Также под запретом любые наступательные действия, в том числе стягивание техники к фронту, минирование и дополнительное инженерное оборудование позиций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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