2020-08-02T19:44:48+03:00
Политика

«В десанте службы лёгкой не бывает!» В Донецке отметили 90-летие ВДВ

Праздник традиционно прошел у памятника Василию Маргелову – легендарному командующему ВДВ
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В Донецке отметили 90-летие ВДВВ Донецке отметили 90-летие ВДВФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Возложить цветы и поздравить сослуживцев у памятника Маргелову собрались несколько сотен дончан, которые пришли вместе со своими семьями, друзьями и родственниками. Для гостей работала полевая кухня.

В Донецке отметили 90-летие ВДВ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке отметили 90-летие ВДВФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке отметили 90-летие ВДВ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке отметили 90-летие ВДВФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Сегодня со мной супруга, дети - Тимофей и Оля. Мы вместе возложили цветы к памятнику нашего десантного бати, потом поедем домой на шашлыки с боевыми товарищами, - рассказывает десантник, действующий военнослужащий Народной милиции Алексей с позывным «Донбасс».

В Донецке отметили 90-летие ВДВ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке отметили 90-летие ВДВФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке отметили 90-летие ВДВ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке отметили 90-летие ВДВФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

О буднях службы Алексей всегда рассказывает с улыбкой, несмотря на любые трудности.

- Я должен был попасть в другой отряд спецназа, однако по воле военкомата попал в ВДВ, ни о чем не жалею, никто кроме нас! В десанте, по моему, службы лёгкой не бывает, каждый момент тяжёлый и лёгкий по своему. Главное, чтобы рядом всегда был друг и брат, который подставит тебе плечо, поэтому мы десантное братство. Самое яркое воспоминание Алексея связано с первыми прыжками, хотя в целом он отмечает, что ярких моментов на службе было очень много. Во время второго прыжка он ощутил сполна всю трудность десантных будней, особенно когда купол у его ротного не успел открыться.

В Донецке отметили 90-летие ВДВ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке отметили 90-летие ВДВФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке отметили 90-летие ВДВ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке отметили 90-летие ВДВФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Моментов очень много, недели не хватит все рассказать. Однако сейчас я участвую в защите нашей родины. Это самое главное в жизни мужчины - защищать родину. Для этого и есть десантники, десантник - это солдат навечно, если пришел в ВДВ - то это до конца. Когда начались боевые действия в 2014 году я пошел в ополчение и вывозил беженцев из-под обстрелов со стороны Украины. День Воздушно-десантных войск отмечается ежегодно 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем было десантировано с воздуха подразделение в составе 12 человек. Именно с этого события начался отчет истории российских ВДВ. В этом году войскам исполняется 90 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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