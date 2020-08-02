2020-08-02T23:12:30+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 3 августа пройдет без осадков

Днем температура воздуха достигнет +27
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Фото: Евгении КаФото: Евгении Ка
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В Донбасс пришло незначительное снижение температуры. Днем столбик термометра поднимается до отметки +25, вечером + 15.

Вот и в понедельник, 3 августа, днем будет +24, вечером +14. Зато осадков нам синоптики не обещают.

В этот день почитается память преподобного Симеона и пророка Иезекииля. В народе Симеона называли Летопроводцем, поскольку он лето провожает. По поверью, лето должно закончиться после полудня. Наши предки заметили, каково третье число августа, таков и октябрь.

Небо в Донецке в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня.

Но уже к концу недели температура превысит +33. И в Донецк снова вернется лето!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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