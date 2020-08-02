2020-08-02T20:46:33+03:00
Политика

Вопрос об отмене оплаты коммунальных услуг для семей воинов, погибших в Афгане рассмотрят в ДНР

В настоящее время от оплаты ЖКХ освобождены члены семей погибших ополченцев и военнослужащих ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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К членам семьи погибшего относятся вдова или вдовец, родители, дети, а также лица, находившиеся на его иждивении. Фото: Евгении КаК членам семьи погибшего относятся вдова или вдовец, родители, дети, а также лица, находившиеся на его иждивении. Фото: Евгении Ка
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Власти Донецкой Народной Республики рассмотрят вопрос об отмене оплаты коммунальных услуг для семей погибших в Афганистане воинов-интернационалистов. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин, общаясь с жителями на мероприятии в честь 90-летия Воздушно-десантных войск.

С просьбой полностью отменить оплату коммунальных услуг для указанной категории граждан обратился к руководителю государства депутат Народного Совета ДНР Владимир Савёлов, уточнив, что на территории Республики на данный момент проживает всего порядка 120 таких семей.

- Выходите с инициативой, мы обсудим этот момент. Действительно количество оставшихся семей небольшое, рассмотрим этот вопрос. Подготовьте проект, – сказал Пушилин.

Добавим, что на сегодняшний день семьи погибших защитников в Афганистане имеют 50-процентную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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