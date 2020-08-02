Вопрос об отмене оплаты коммунальных услуг для семей воинов, погибших в Афгане рассмотрят в ДНР
Власти Донецкой Народной Республики рассмотрят вопрос об отмене оплаты коммунальных услуг для семей погибших в Афганистане воинов-интернационалистов. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин, общаясь с жителями на мероприятии в честь 90-летия Воздушно-десантных войск.
С просьбой полностью отменить оплату коммунальных услуг для указанной категории граждан обратился к руководителю государства депутат Народного Совета ДНР Владимир Савёлов, уточнив, что на территории Республики на данный момент проживает всего порядка 120 таких семей.
- Выходите с инициативой, мы обсудим этот момент. Действительно количество оставшихся семей небольшое, рассмотрим этот вопрос. Подготовьте проект, – сказал Пушилин.
Добавим, что на сегодняшний день семьи погибших защитников в Афганистане имеют 50-процентную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ДНР Денис Пушилин - о Минском процессе: "Меняются лица и больше ничего"
В Донбассе четвертые сутки стоит тишина, но дончане не слишком верят в мирные инициативы Киева (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU