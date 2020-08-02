В каких случаях взимается штраф при замене паспорта ДНР и РФ

2 Авг. 2020 2020-08-02T16:01:46+03:00

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Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова разъяснила, в каких случаях взимается штраф при замене паспорта ДНР или РФ.

- В соответствии с Указом Президента РФ от 18.04.2020 г. №275 паспорта граждан России, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подлежат замене без уплаты штрафа за просроченный паспорт, - пояснила депутат. - Согласно Приказу МВД РФ от 09.06.2020 N 410 все вышеуказанные граждане до 31 декабря 2020 года обязаны произвести замену просроченных паспортов, а несовершеннолетние, старше 14 лет, получить свой первый внутренний паспорт. В этом случае штраф взиматься не будет.

Если 20 и 45 лет вам исполнилось после 15 июля 2020 года, то вы обязаны заменить паспорт РФ не позднее 30 дней со дня рождения. В противном случае будет взиматься штраф от 2 000 до 3 000 рублей.

Что же касается ДНР, то данный вопрос относительно просроченных паспортов ДНР аналогичным образом урегулирован Указом Главы ДНР от 24.04.2020 г. №118.

Если у вас есть ПАСПОРТ ДНР и 20 / 45 лет вам исполнилось после 15 июля 2020 года, то вы обязаны взять талон электронной очереди на паспорт ДНР не позднее 30 дней со дня рождения. Дата подачи документов может быть любой, главное – талон должен быть оформлен в 30-дневный срок. В этом случае административный штраф за просроченный паспорт ДНР (102 рубля) не уплачивается.

Также депутат заметила, что за просроченный паспорт Украины при достижении 25 и 45 лет в ДНР штраф не взимается.

На 2 августа 119 409 граждан ДНР получили российские паспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU