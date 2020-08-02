Глава ДНР прокомментировал позицию Украины по Минским переговорам
Глава ДНР Денис Пушилин усомнился в прогрессе минского процесса, которого ожидают с приходом Леонида Кравчука в Контактную группу в качестве полпреда Киева.
- Меняются лица и больше ничего другого. Украина не субъект, а объект для внешнего вмешательства. Поэтому будь там в Контактной группе хоть Кучма, Кравчук, хоть Ющенко – ничего не поменяется. Я лично не верю, что ситуация может измениться в лучшую сторону с приходом того или иного полпреда Киева, - заявил Пушилин, общаясь с жителями на мероприятии в честь 90-летия Воздушно-десантных войск.
Также он отметил, что политика государства и внешних сил, которые очень серьезно влияют на то, что делается в Украине. Посмотрите на Кравчука: то он готов идти на компромиссы, а через день говорит, что не будет этого делать. Или делайте или выходите из процесса – все просто.
Напомним, что 30 июля новым полпредом Киева на Минских переговорах был назначен первый президент Украины Леонид Кравчук. Он сменил на этой должности другого экс-президента страны Леонида Кучму. О решении последнего выйти из переговорного процесса офис действующего президента страны Владимира Зеленского сообщал 28 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU