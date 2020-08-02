В Луганске в день ВДВ открыли Сквер десантников и бюст генералу Маргелову
Торжественная церемония открытия Сквера десантников и бюста основателя современных воздушно-десантных войск генерала армии Василия Маргелова состоялась в Луганске в 90-ю годовщину образования ВДВ.
Новый сквер появился на улице Оборонной у памятника "Я - десантник". Установленный в сквере бюст был передан Луганску автором проекта "Аллея российской славы" Михаилом Сердюковым.
Под ружейный салют были возложены цветы к памятнику "Я - десантник".
Почетное право открыть бюст Маргелова получили министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет и председатель Республиканской общественной организации "Союз десантников Луганщины" Александр Балабин.
- Это кузница людей, которые понимают, что такое дружба, что такое взаимопомощь и, прежде всего, что такое долг перед Отчизной, - заметил Министр внутренних дел ЛНР.
А вот на Украине десантников лишили праздника еще в 2017 году. Чтобы не так "как в имперской России" его перенесли на 21 ноября, забыв спросить мнения тех, кто служил в Советской Армии.
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ИСТОЧНИК KP.RU